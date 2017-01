2 Bilder

Daniel Hinz | vor 10 Stunden, 52 Minuten | 29 mal gelesen

22:19 gegen die SG Adenstedt / Herren gewinnen 40:23 - Die Handball-Teams des MTV Seesen sind gestern in das neue Jahr gestartet. Die Damen spielten vor heimischer Kulisse gegen die SG Adenstedt. In einer spannenden Begegnung setzten sich die MTV-Damen mit 22:19 durch. Die 1. Herren war gestern bei der HSG Liebenburg/Salzgitter im Einsatz. Am Ende gewannen die Seesener deutlich mit 40:23. Weitere Berichterstattung folgt.