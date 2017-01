1 Bild

TSV Rhüden hatte 25 zuvor unerfahrene Kinder zu Gast - Die Tischtennis-Abteilung des TSV Rhüden führte am vergangenen Wochenende eine Ortsentscheid-Minimeisterschaft durch. Hier waren Jungen und Mädchen am Start, welche Spaß am Tischtennis haben und noch nie an einem Punktspiel teilgenommen haben. Insgesamt 25 Teilnehmer konnten Cathleen Hoffmann und Melanie Michel willkommen heißen. Gespielt wurde in den Altersgruppen acht...