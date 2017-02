Karsten Knoblich | vor 10 Stunden, 18 Minuten | 6 mal gelesen

Mit Beginn des neuen Jahres haben die Gittelder Schützen ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Am Freitag, 3. Februar, 18 Uhr, nehmen die Schützen an der Sportlerehrung des Fleckens Gittelde in der örtlichen Turnhalle teil. Zahlreiche Mitglieder der Schützengesellschaft werden an diesem Abend geehrt. An diesem Tag ist das Schützenhaus geschlossen. Der 5. Rundenwettkampf findet am Sonnabend, 4. Februar, von 15 bis 18 Uhr...