2 Bilder

Sylvia Gebauer | vor 2 Tagen | 28 mal gelesen

Die Bundespolizei sorgt für Sicherheit an den Bahngleisen und in den Zügen - 27.000 Flächen-Quadratkilometer, 1.700 Bahnkilometer und 159 Bahnhöfe und Haltepunkte fallen in die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Hannover. Dabei sorgen etwa 250 Beamte und Angestellte in den einzelnen Revieren Hannover, Hildesheim, Braunschweig und Göttingen sowie zeitweilig auf dem Bahnhof Wolfsburg und auf dem Flughafen Waggum für...