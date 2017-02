1 Bild

Daniel Hinz

Mahlum: St.-Johannis-Kirche | „The Living Gospel Choir“ ist am 5. März in der St.-Johannis-Kirche zu hören - Im Rahmen seiner diesjährigen Frühjahrskonzerte kommt „The Living Gospel Choir“ mit seinem neuen Akustik-Programm am Sonntag, 5. März, nach Mahlum in die St.-Johannis-Kirche. Der Chor aus Göttingen und Hannover tritt seit 20 Jahren auf und hat sich durch seine modernen, lebendigen Konzerte auch überregional einen Namen in der norddeutschen...