Dreitägiges Reformationsfestival auf dem Gut Alt Wallmoden

Organisatoren entscheiden sich gegen Lutherfest / Event steht unter einem bestimmten Motto

Die evangelisch-lutherische Propstei Goslar lädt vom Freitag, 25. August bis Sonntag, 27. August, zu einem Reformationsfestival auf das Gut Alt Wallmoden ein. Ganz bewusst haben sich die Organisatoren dazu entschieden, kein „Luther-Fest" zu veranstalten. Vielmehr ging es darum, das Wagnis des Neuanfangs, den Mut zum ersten Schritt und die Kraft der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen, teilt Othfresens Pfarrer Jakob Timmermann mit. Deswegen lautet das Motto „Das haben wir ja noch nie gemacht". Das dreitägige Fest verspricht so einiges.

Los geht es am Freitag, 25. August, um 19 Uhr mit einem Propsteichortreffen. Rund 200 Sänger haben sich angekündigt und werden unter freiem Himmel das Fest muskalisch eröffnen. Für Bratwurst und Getränke ist dabei gesorgt.

Am Sonnabend sind dann ab 9.30 Uhr die sportlichen Mitmenschen eingeladen, sich am Goslarer Marktplatz zu treffen, um gemeinsam mit dem Fahrrad nach Alt Wallmoden zu fahren. Pfarrer Andreas Jensen hat dafür extra eine Tour ausgearbeitet. Der große Festtag beginnt um 10 Uhr dann mit einem Motorradgottesdienst. Ab 11.10 Uhr wird dann das Kindermusical „Zachäus" auf der Bühne 1 aufgeführt. Viele Kindergartenkinder aus der Region haben es schon besucht und haben nun die Möglichkeit es ihren Eltern und Großeltern zu zeigen. Für Kinderprogramm ist dann auch den ganzen Tag über auf dem Anwesen gesorgt, teilt Jakob Timmermann mit.



Von Musikprogramm

bis Podiumsdiskussion



Dem nicht genug, am Sonnabend werden regionale Musikgruppen, Bands, Chöre und Liedermacher zu hören sein. Auf der Bühne 2 wird es außerdem Podiumsdiskussionen mit den beiden Spitzenkandidaten im Wahlkreis 49 Salzgitter/Wolfenbüttel, zu dem auch die Samtgemeinde Lutter gehört, geben. Sigmar Gabriel (SPD), Uwe Lagosky (CDU) und Kirchenvertreter werden diskutieren. Für das Gespräch wird extra ein rotes Sofa auf die Bühne gestellt. Den Anfang macht um 14 Uhr SPD-Mann und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Mit ihm wird Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer diskutieren. Ab 16 Uhr stellt sich Uwe Lagosky (CDU) den Fragen des Pressesprechers der Landeskirche, Michael Strauß. Bereits um 12.30 Uhr werden zwei Gesprächspartner auf dem roten Sofa Platz nehmen, wer es sein wird, steht noch nicht fest.

Als Highlight konnte dann für den Abend das deutsche A-cappella-Pop-Quartett „Maybebop” gewonnen werden, die um 20 Uhr ihren Auftritt haben werden. Danach wird dann mit Bailey Bridge in die Nacht gerockt.

Selbstverständlich ist mit Bratwurst, Crêpes und vegetarischer Pfanne ebenso für das leibliche Wohl gesorgt wie mit Kaffee und Kuchen von den evangelischen Frauenhilfen. Aber auch einen Weinstand wird es geben, und eine Cocktailbar wird Getränke anbieten.

Auf einem Markt der Möglichkeiten haben kirchliche Gruppen aller Art die Möglichkeit sich vorzustellen. Mehr als 15 Stände haben sich angekündigt. Darunter die Goslarschen Höfe, die Diakoniestationen der Propstei Goslar, Krankenhausseelsorge und Prädikanten und viele mehr.

Am Sonntag wird ein zentraler Gottesdienst um 11 Uhr den Abschluss des Festwochenendes bilden. Mit über 50 Bläsern und einer Projektband wird das sicherlich ein besonderer Gottesdienst unter freiem Himmel werden. Im Anschluss daran gibt es Erbsensuppe.



Zahlreiche ehrenamtliche

Helfer im Einsatz



Ohne das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer wäre das ganze nämlich nicht zu gestalten. Friedrich von Wallmoden stellt sein Anwesen zur Verfügung und hilft wo er kann. Die Feuerwehren aus Alt Wallmoden und Upen kümmern sich um die Wasserversorgung, die Verkehrs- und Brandsicherheit. Die evangelische Jugend Alt Wallmoden und Upen wird am Tag viel leisten, während sich die Propsteijugend um die Nachtwache kümmert. Benno Güldner und die WEVG sorgen für ausreichend Strom und viele Helfer sorgen dafür, dass dieses Fest gelingen wird.

Die Idee, solch ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen, wurde bereits am 15. Oktober 2015 geboren. Seitdem beschäftigt sich das Vorbereitungsteam intensiv mit dem Thema. Wie Pfarrer Jakob Timmermann mitteilt, hoffen alle, dass mindestens 1.000 Besucher der Einladung folgen werden. Alle, die Lust auf fröhliches Beisammensein, interessante Gespräch und den frischen Geist einer 500 Jahre alten Bewegung haben, sind herzlich eingeladen, wirbt er für das Reformationsfestival