A 7: Vollsperrung der Anschlussstelle Derneburg in Fahrtrichtung Kassel

Instandsetzungsarbeiten am Donnerstag, 1. Juni

Am Donnerstag, 1. Juni, werden im Zuge der Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Derneburg voll gesperrt.

Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit. Der Durchgangsverkehr auf der A 7 ist von der Sperrung der Anschlussstelle nicht betroffen. Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel der Anschlussstelle Derneburg (AS 63) werden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen Hildesheim (AS 62) und Bockenem (AS 65) auszuweichen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.