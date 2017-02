Domfestspiele laden zur Wintergala ein

Ein Vorgeschmack für alle Festspielfans

Der Förderverein der Gandersheimer Domfestspiele und die Gandersheimer Domfestspiele GmbH laden zur Wintergala ein.

Sie findet am Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr auf Traupes Tenne in Harriehausen statt. Neben Förderern, Partnern und Sponsoren haben auch alle anderen Festspielfans die Möglichkeit, sich einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Spielzeit zu holen.Intendant Achim Lenz hat für die Veranstaltung zehn Künstler eingeladen, die im Sommer auch auf der Festspielbühne zu sehen sein werden. Gemeinsam mit ihnen hat er ein 90-minütiges Programm erarbeitet. Im Anschluss an die Darbietungen wird ein kalt-warmes Büfett gereicht. Beim gemeinsamen Essen ist genügend Zeit, um mit den Künstlern, Festivalmachern und Förderern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt kostet inklusive Büfett 27 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist telefonisch unter (05382) 73 334 oder per E-Mail an reich@gandersheimer-domfestspiele.de erforderlich. Anmeldeschluss ist Freitag, 3. März.