Friedrich Schiller erobert die Domfestspiele

„Kabale und Liebe“ – Schauspiel von Friedrich Schiller Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr auf der Festspielbühne.

Ein deutscher Klassiker, ein kongenialer Stoff und fantastische mitreißende Darsteller: Das ist die Mischung für großartiges Theater vor der Stiftskirche in Bad Gandersheim.Das Drama handelt von der Liebesbeziehung zwischen Luise Miller, der Tochter eines Künstlers, und Ferdinand von Walter, dem Sohn eines Politikers. Die Liebe der beiden stellt in einer Welt der Korruption und Verteidigung von eigenen Machtinteressen, in der Welt der Missachtung der Würde des Nächsten, einen Wert dar, der auch die Zukunft mit einschließt. Friedrich Schiller feiert die Liebe als eine Möglichkeit der Routine, in der wir gefangen sind, zu entkommen. Trotz des ernsten Themas ist das Stück beschwingt leicht, hell und voller komischer Momente.Tickets können ab 23 Euro beim Seesener „Beobachter“ erworben werden.