„Läuft bei uns“: 60 Jahre Gandersheimer Domfestspiele

Kartenvorverkauf für die Festspielzeit 2018 beginnt / Frühbucherrabatt bis Ende Januar

Unter dem Motto „Läuft bei uns“, starten die Gandersheimer Domfestspiele in ihre 60. Spielzeit, welche vom 10. Juni bis zum 5. August 2018 stattfindet. Karten sind ab 3. November in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Frühbucher erhalten bis zum 31. Januar einen Rabatt von drei Euro pro Karte.In der Jubiläumsspielzeit werden wieder vier Hauptproduktionen auf der Festspielbühne zu sehen sein: Mit JEDERMANN verpflichten sich die Gandersheimer Domfestspiele der Tradition, diesen historischen Stoff im Jubiläumsjahr aufs Neue vor der Stiftskirche zu erzählen. „Im Schauspiel gehen wir gänzlich neue Wege, im Sinne eines Theaterspektakels: kein reines Sprechtheater, sondern eine lebendige Darstellung, eine spannende Geschichte, mit neu komponierter Musik und zirkusreifen Einlagen des Ensembles“, verkündet Intendant Achim Lenz. Mit FAME geht Niedersachsens größtes Freilichttheater den spannenden Weg des Tanzmusicals unter freiem Himmel weiter. Das Erfolgsrezept lautet, wie bereits bei SATURDAY NIGHT FEVER: mitreißende Musik, heiße Choreographien und eine bewegende Geschichte. Die zweite musikalische Produktion kommt aus dem noch recht neuen Genre „Musical Comedy“: THE ADDAMS FAMILY wird seit Jahren an zahlreichen Theatern Europas erfolgreich gespielt. Mit dem Stück starten die Gandersheimer Domfestspiele einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer. „Mit viel krudem Humor, wilden Tanzeinlagen und tollen Stimmen, will die total verrückte Inszenierung, die aufwendig ausgestattet sein wird, das Publikum begeistern“, freut sich Achim Lenz, der bei diesem Stück Regie führen wird und ergänzt: „Zwei große Musikproduktionen auf die Bühne zu bringen, ist für uns nicht einfach zu stemmen, wir reagieren damit aber auf die Zuschauer.“ Als Kinder- und Familienstück zeigen die Gandersheimer Domfestspiele PETER PAN. Der Held vieler Kinder und Erwachsener, entführt die Zuschauer in eine Welt voller Phantasie und Abenteuer. Das liebevoll inszenierte Stück steckt voller kreativer Ideen und mitreißender Musik. „In der Jubiläumsspielzeit wünsche ich mir, bei bestem Festspielwetter, tolle Begegnungen innerhalb der Theaterfamilie, zu der ich auch unsere Zuschauer zähle“, gibt Intendant Achim Lenz seine persönlichen Erwartungen an die 60. Gandersheimer Domfestspiele preis. Wie jedes Jahr wird ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Konzerten, Festen und Galas die Festspielzeit begleiten. Karten sind beim Seesener „Beobachter“ erhältlich.