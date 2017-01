Landjugend Heberbörde: Jahreshauptversammlung und Grüner Ball

Der Grüne Ball finet am 11. Februar 2017 auf „Traupes Tenne“ in Harriehausen statt

Anfang Januar fand die Jahreshauptversammlung der Landjugend Heberbörde im Landgasthaus Köhler in Altgandersheim statt.

Auch in diesem Jahr konnten zahlreiche Mitglieder begrüßt werden. Besonders erfreulich war die Anzahl der Gäste, die an diesem Tag der Landjugend beigetreten sind. Die Landjugend freut sich über den starken Nachwuchs und hofft auch in den kommenden Jahren weiterhin viele neue Mitglieder begrüßen zu können.In diesem Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dieser besteht aus Simon Brinkmann, Tizia Hamann, Verena Geier und Jonas Schnute. Als Beisitzer wurden Adrian Brinkmann und Lisa Macke gewählt. Der Kassenwart Alexander Bock wurde in seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter wurde Simon Scholz.Am 11.Februar lädt die Landjugend zum diesjährigen Grünen Ball auf Traupes Tenne in Harriehausen ein.Karten sind ab sofort für 13 Euro im Vorverkauf bei Tizia Hamann vorzubestellen unter der Telefonnummer (0157) 57260842. Auch Tischreservierungen sind in diesem Jahr wieder möglich. Der Einlass beginnt um 19:30 Uhr, an der Abendkasse können noch Eintrittskarten für 15 Euro erworben werden, soweit der Ball nicht ausverkauft ist.