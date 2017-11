Petra Morsbach als Literaturpreisträgerin ausgezeichnet

Preisverleihung im ehrwürdigen Kaisersaal / Preisträgerin bekennt: „Auszeichnung für mich ein Wendepunkt“

Seit 1973 wird er vergeben, der Roswitha-Literaturpreis, wie Bürgermeisterin Franziska Schwarz am Sonntag im Gandersheimer Kaisersaal in Erinnerung rief, auf eine Anregung des Bundespräsidenten Gustav Heinemann einst ins Leben gerufen. Viele bekannte Literatinnen konnten ihn entgegennehmen, wobei in so manchem Fall sich der Roswithapreis in eine Reihe mit zahlreichen anderen Ehrungen stellte.Anders im Fall der Preisträgerin des Jahres 2017, Petra Morsbach, die in ihrer Erwiderung auf die Laudatio am Sonntagmorgen im Kaisersaal offen gestand, dass der Roswitha-Literaturpreis so etwa wie einen Wendepunkt in ihrem schriftstellerischen Leben markiert habe. Nach einem bereits unglücklichen Einstand, 22 Jahre zuvor in Klagenfurt, sah sie sich in der Folge am Katzentisch und habe sich bereits mit dem Auslaufen ihrer schriftstellerischen Karriere abgefunden. Da sei der Anruf aus Bad Gandersheim gekommen, dass man sie zur Preisträgerin des Roswitha-Literaturpreises auserkoren habe. Und damit nicht genug, wenig später folgte der Wilhelm-Raabe-Preis, den sie erst kürzlich in Braunschweig entgegennehmen konnte.Ein später Erfolg also für die freie Schriftstellern mit Geburtsort Zürich und einem heutigen Lebensmittelpunkt am Starnberger See. Die Wende ist natürlich verbunden mit einem Werk, ihrem jüngsten, das besonderes Lob erhält – und sich auch noch gut verkaufe, wie die Preisträgerin lächelnd hinzufügte: „Der Justizpalast“. Der Roman stand dann auch im Mittelpunkt der Laudatio von Prof. Dr. Martin Lüdke.Der Titel schon sei doppelsinnig. Der Roman spielt mit der Kluft zwischen täglicher Rechtssprechung und ihrem Anspruch. Es geht um Recht und Ermessensspielraum, den Richter haben, und in dem sich Titelheldin Thirza Zorniger bewegt. Diesen Kampf breite Morsbach auf vielen Seiten aus, zum Schluss gehe das Buch gar an die Nieren und es sei bei ihm Wehmut aufgekommen, als das Ende abzusehen gewesen sei, gestand Lüdke ein.