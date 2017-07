„Saturday Night Fever" am 25. Juli fällt aus

Schlechte Nachrichten zum Ende der diesjährigen Domfestspielzeit: Die Zusatzveranstaltung von „Saturday Night Fever“ am heutigen Dienstag, 25. Juli, um 20 Uhr muss leider wegen des anhaltenden Dauerregens und einer Unwetterwarnung für Südniedersachsen abgesagt werden.

Die Vorstellung kann bedauerlicherweise bis Spielzeitende am 30. Juli nicht mehr nachgeholt werden, heißt es seitens der Domfestspiel-Teams. Es besteht aber die Möglichkeit, die erworbenen Karten für die heute ausgefallene Veranstaltung gegen Karten der noch folgenden Inszenierungen „Comedian Harmonists Teil 2 – Jetzt oder Nie!“ (Donnerstag, 27. Juli, und Sonntag, 30. Juli, jeweils um 20 Uhr) und „Kabale und Liebe“ (Samstag, 29. Juli, 20 Uhr) zu tauschen. Wer dieses Angebot nicht in Anspruch nimmt, bekommt das Geld für die Karten rückerstattet, dabei sollten folgende Hinweise beachtet werden: Zuschauer, die ihre Karten Online erworben haben, bekommen diese vom Ticketanbieter (Reservix oder ADTicket) eine automatische Benachrichtigung. Wer Tickets in einer Vorverkaufsstelle erworben hat, wendet sich für die Rücküberweisung an die jeweils zuständige Vorverkaufsstelle. Das Geld für Tickets, die über die Kartenzentrale der Gandersheimer Domfestspiele gekauft wurden, wird über die Kartenzentrale zurücküberwiesen, heißt es dazu.