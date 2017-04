"VIVA BACH" – Vivaldi meets Bach – Barock meets Jazz

Bad Gandersheim : Stiftskirche |

Dommusik zum Abschluss des Frühjahrsmarktes

Am kommenden Sontag, den 9. April findet im Rahmen der Gandersheimer Dommusiken um 17.00 Uhr in der Bad Gandersheimer Stiftskirche/ Dom das dritte Konzert der diesjährigen Reihe statt.

Unter dem Titel „Vivaldi meets Bach“ (Barock trifft Jazz) erklingt eine Auswahl ganz besonderer Werke der beiden großen Tonkünstler auf außergewöhnliche Art interpretiert. Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach gehören wohl zu den bekanntesten Komponisten der Musikgeschichte. Aber weniger bekannt ist, dass diese völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten auf ganz besondere Art miteinander verbunden sind. Der bodenständige Bach muss die Violinkonzerte Vivaldis gekannt und geschätzt haben, denn er bearbeitete einen Teil davon für „Clavier“ solo. Diese Bezeichnung stand damals für alle Tasteninstrumente und so tragen auch die Notenausgaben heute noch den Titel „Concerts for Keyboards“. Die beiden Jazzpianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach haben diese Bezeichnung wörtlich genommen und präsentieren ihr Programm deshalb u.a. auch mit modernen elektronischen Tasteninstrumenten.

Karten sind im Vorverkauf unter Tel. 05382 981612 sowie unter www.dommusiken.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr im Martin Luther-Haus.