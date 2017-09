Ältere Generation folgte dem Rattenfänger

Ein kleiner Rundgang mit der Stadtführerin führte am Rattenfängerhaus und am Hochzeitshaus und dem Rattenfängerbrunnen vorbei auch durch die Bungelosenstraße, durch die 130 Kinder mit dem Rattenfänger die Stadt verlassen haben sollen. Noch heute schweigen im Gedenken daran in dieser Straße alle Musikinstrumente. Der Ausflug endete mit einer gemütlichen Kaffeepause im historischen Museumscafé inmitten der Altstadt.