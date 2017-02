Bunte Kinderfaschingsfete des MTV Bad Grund

Die kleinen Narren und Närrinnen sorgten mit ihren Kostümen für viele bunte Farbkleckse und waren wie übergroße Kamellen in Aktion. So brauchten Werner Bohnen, Anke Bluhm, Nathalie und Cinja Palandt nicht lange zu warten, bis die Kinder mitmachten. Gleich, welches Spiel in Angriff genommen wurde, der Spaß hatte die Regie übernommen. Für den guten Sound sorgte übrigens DJ Patrick Ude.Da aber auch die kleinen Gäste mal eine Verschnaufpause brauchten, stellte die MTV-Tanzgruppe „Sweet-Harz“ unter Beweis, dass sie nicht nur bei den Walpurgisfestspielen mit ihrem Hexentanz begeistern kann. Die Bauchtanzgruppe, bestehend aus sechs Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren, wusste ebenso zu überzeugen wie die Großen. Danach ging es allerdings wieder rund. Es wurde erst dann ein Gang runtergeschaltet, als der Nachhauseweg näher rückte. Für die Versorgung der Gäste mit kühlen Getränken sowie mit Kaffee und Kuchen kümmerte sich das Atrium-Team, welches von MTV-Aktiven tatkräftig unterstützt wurde.