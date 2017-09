Diakonie-Sozialstation Westharz baut vierte Tagespflegestation

Bauarbeiten in der Abgunst 1a in Bad Grund sind gestartet / Voraussichtlicher Fertigstellungstermin genannt

Die Diakonie-Sozialstation Westharz hat das Grundstück in der Abgunst 1a in Bad Grund gekauft. Im Zuge dessen kamen jüngst Gerüchte auf, dass sie mit auf den Zug springen, mitprofitieren oder gar mitspekulieren wollen bei dem großen Vorhaben, den Bergbau in der Grube Hilfe Gottes in Bad Grund wieder aufleben zu lassen und vor allem die wertvollen, seltenen Erden aus den Feinbergen zutage zu fördern. Realität ist aber, dass die Diakonie auf dem 3.700 Quadratmeter großen Gelände in der Abgunst, früher ein Parkplatz für Wohnmobile, eine Tagespflege-Einrichtung mit 22 Plätzen bauen wird. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.