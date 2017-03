Dieses Jahr fliegen wieder die Hexen

Walpurgisfeier in Bad Grund wirft ihre Schatten voraus / Buntes Programm geplant

Die Vorbereitungen des Kur- und Touristikvereins für die Walpurgisfeier laufen auf Hochtouren.

In diesem Jahr soll am Hübichenstein wieder eine lebende Hexe über die Köpfe der Besucher fliegen.Nach einem Jahr Pause soll bei der diesjährigen Walpurgisfeier am 30. April am Hübichenstein in Bad Grund wieder eine „lebende“ Hexe über die Köpfe der Besucher fliegen, wie der bisherige Vorsitzende des Kur-und Touristikvereins Bad Grund, Peter Schwinger, auf der jüngsten Jahreshauptversammlung berichtete.Damit die Hexe hoch über der Naturbühne in Richtung Brocken fliegen kann, werden Experten vom Skyrope Hochseilpark Bad Harzburg eine aufwendige Seilkonstruktion verwenden.Den komletten Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Seesener Beobachters vom 25.März.