Für 2.400 Haushalte: Ab sofort schnelles Internet in Bad Grund

Nun ist es soweit: Die neuen schnellen Internet-Anschlüsse in Bad Grund stehen ab sofort zur Verfügung.

Davon profitieren dann insgesamt rund 2.400 Haushalte. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.„Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn“, sagt Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund. „Damit wird das Leben, Wohnen und Arbeiten in Bad Grund noch attraktiver, auch wenn es in den Ortschaften Badenhausen und Willensen noch etwas dauern wird. Auch für unsere Unternehmen ist dieser Ausbauschritt ein wichtiger Standortvorteil, der im kommenden Jahr abgeschlossen sein wird nun abgeschlossen ist. Wir danken der Telekom für die gute Zusammenarbeit.“„Ab sofort können alle die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“, sagt Alexander Kruppa, Regio Manager im Infrastrukturvertrieb der Telekom Deutschland. Eine moderne Infrastruktur sei ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Gemeinde Bad Grund.