Hunderte nicht zugestellte Briefe und Pakete für den Bereich Bad Grund in Feldmark gefunden

Einwohnern aus der Gemeinde Bad Grund, die sich schon seit Monaten fragen, warum ein gewisser Brief oder ein Paket nie den Weg an die Haustür gefunden hat, dürfte jetzt einiges klar werden: Ein aufmerksamer Spaziergänger aus Kalefeld-Düderode fand am Sonntagvormittag im Bereich der Windkraftanlagen nordwestlich der B 248 eine nicht unerhebliche Menge von vermeintlichem „Papiermüll“. Er informierte daraufhin die Polizei in Bad Gandersheim. Bei der näheren Nachschau durch die eingesetzten Beamten wurde allerdings festgestellt, dass es sich nicht um Altpapier, sondern um Hunderte von Briefsendungen für den Bereich Bad Grund handelte. Nachforschungen ergaben, dass es sich um Briefe und kleinere Paketsendungen handelte, die einem Brief- und Kurierdienst zur Beförderung und Auslieferung anvertraut waren. Diese Sendungen dürften vermutlich alle aus dem April dieses Jahres stammen.

Anhand der internen Kennzeichnungen des Unternehmens konnte der verantwortliche Zusteller ermittelt werden. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis eingeleitet. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer solche Postsendungen unterdrückt.

Die aufgefundenen Briefe wurden dem betroffenen Unternehmen übergeben, dass nun vor der Aufgabe steht, die Sendungen neu zu ordnen und möglichst vollständig an die Absender beziehungsweise Empfänger weiterzuleiten.