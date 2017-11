KTV-Helferparty für den ehrenamtlichen Einsatz

In seiner Begrüßung dankte der Vorsitzende nicht nur, sondern machte deutlich, dass ohne ehrenamtliches Engagement die zahlreichen Aufgaben nicht erfüllt werden könnten, die der Kur- und Touristikverein in Bad Grund leiste. Das sei nur in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Privatpersonen möglich.Die Walpurgisveranstaltung am Hübichenstein und das Schachtfest auf dem Knesebeck seien dabei zwar herausragend, doch auch die Blaskonzerte, das Jazzkonzert, der Blumenmarkt und das Marktfest erforderten viel ehrenamtlichen Einsatz. Die Beschilderung und Pflege der Wanderwege und der Wassertretbecken werde durch die Wander-Wegewarte des Harzklubs durchgeführt. Das Schmücken des Hübichbrunnens, die Pflege der rund 30 Blumenbeete und das Aufhängen der Weihnachtssterne hätten Privatpersonen, zumeist Vereinsmitglieder, übernommen.Nach der Vorschau auf das nächste Jahr, in dem als neues Angebot ein E-Bike-Treffen am 4. August geplant ist, wünschte der Vorsitzende eine fröhliche Helferparty. Und die wurde es bei Speis und Trank und der musikalischen Unterhaltung durch die inzwischen über Bad Grund hinaus bekannten Harztiroler auch. Diese vielseitige Band sorgte nicht nur mit Harzer und Tiroler Liedgut, sondern mit bekannten Schlagern und Rock ‘n’ Roll für Stimmung.Ein Höhepunkt des Abends war die Verlosung von Gutscheinen für ein „Essen zu zweit“, gespendet von örtlichen Gastronomen, die sich damit für den Einsatz des KTV zur Steigerung der Gästezahlen bedankten.