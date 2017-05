Mersey Sounds und Crew X spielen in Bad Grund

Die Mersey Sounds, ehemalige Beatband mit neuer Adresse.

Sie spielen am Sonnabend, 27. Mai, wieder im Atrium in Bad Grund. Als Gäste spielen am Anfang die Bad Grundener Crew X und eine sehr junge Gruppe, die von Uwe Klingebiel betreut und gefördert wird. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Bandmitglied Werner Blümer erinnert an Geschichte. Über die Mersey Sounds ist schon viel geschrieben und erzählt worden. „Sommerfrisches fahren und Schreck an der Autobahn“, so lassen sich die 60er Jahre überschreiben. Das Unfallbewusstsein war noch nicht sonderlich ausgebildet. Daimler Benz fing um 1968 mit den ersten Gurteinbauten in seinen Fahrzeugen an. Und durch Italien sind die Mersey Sounds auf ihrer ersten Reise mit beiden aufgeklappten und festgezurrten Seitentürteilen gefahren. Es war halt schön warm im Bus. Das wurde mit Dauerfrischluft geändert. Die Polizia hat's gesehen und nichts unternommen, nicht mal auf der Stadtautobahn in Genua. Dort trampte ein hübsches junges Mädchen. Sie winkte. Der Bus fuhr rechts heran und vier starke Arme streckten sich aus den beiden offenen Seitentüren. Das Mädel bekam ob des Anblicks von sieben jungen kräftigen Männern einen Heidenschreck, schüttelte den Kopf und winkte heftig ab. Dabei hatte der Bus noch gar nicht angehalten. Alle lachten!Wie entstand der Name Mersey Sounds? Eines Tages sagte Rallo zu Werner: „Du, es gibt die Mersey Beats in Liverpool, die sind schon richtig in, und es gibt die Echo Sounds, diese tolle englische Liveband mit dem verrückten Sänger, der beim Spielen auf seinen Bandkollegen rumgeturnt ist, weißt du? Nehmen wir von beiden den halben Namen, das geht.“ „Wie, dann heißen wir ja Beatechos oder Echobeats,“ sinnierte Werner. „Nein, dann heißen wir Mersey Sounds“ – Oh – Die Band hatte den Namen weg.