Noch Plätze frei: Die Höhlenabenteuer des Jim Knopf

Bad Grund : Höhlenerlebnisszentrum |

Am bundesweiten Vorlesetag 2017, also am morgigen Freitag, 17. November, liest die Höhlenführerin und leidenschaftliche Bücherfreundin Annette Mackensen-Schubert in der Iberger Tropfsteinhöhle über die Höhlenabenteuer des Jim Knopf von Michael Ende – empfohlen für Kinder ab fünf bis etwa acht Jahre. Für die Veranstaltung um 15.30 Uhr sind noch Plätze frei (16.30 Uhr bereits ausgebucht).

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter Telefon (05327) 829391 oder E-Mail: info@hoehlen-erlebniszentrum.de. Der Eintritt ist frei. Einlasszeiten ab 15 beziehungsweise 16 Uhr. Jacken und feste Schuhe sind erforderlich. Zusätzlich gibt es Decken.

Der bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative von DIE ZEIT, STIFTUNG LESEN und DEUTSCHE BAHN STIFTUNG. Viele tausend Vorleserinnen und Vorleser teilen bundesweit an den vielfältigsten Orten ihre Freude an Büchern und zeigen, wie schön vorlesen und vorgelesen bekommen ist.