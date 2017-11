„Rhenium“ nicht mehr erreichbar

Seit Mittwoch möchte sich vermeintliche Schein-Investor-Firma nicht mehr der Öffentlichkeit präsentieren

Offensichtlich hat man auch in den USA, oder wo auch immer sich Dr. Volkmar Hable, alias Dr. Jacob Jason De’Medici, derzeit aufhält, Wind von der investigativen Berichterstattung in den Zeitungen bekommen, denn seit Mittwoch ist die Homepage der amerikanischen Investor-Firma Rhenium Tech, die als Nachfolger der kanadischen Samarium Tennessine Corporation das Bergwerkprojekt zur Förderung der seltenen Metalle und Wiederbelebung des Bergbaus in der Grube Hilfe Gottes in Bad Grund fortführen wollte, nicht mehr zu erreichen, sondern nur noch über einen LogIn zu öffnen. Als noch zuvor dargestelltes weltweit agierendes Unternehmen, unterstreicht diese Tatsache einmal mehr die Unseriosität der vermeintlichen Scheinfirma.