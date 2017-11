„Rhenium Tech“ nur Scheinfirma?

Nachfolgefirma der Samarium Tennessine, die das Bergbauprojekt in Bad Grund weiter betreiben will, benutzt anscheinend gefälschte Identitäten

Nach Recherchen des „Beobachter“ könnte es sich bei der Nachfolgefirma Rhenium Tech mit Sitz in Florida/USA, vormals Samarium Tennessine Corporation/Kanada, die das Bergbau-Projekt von Dr. Oswald Sander und Bernd Wagner in Bad Grund betreiben will, um eine Scheinfirma handeln. Eine Stellungnahme der Rhenium Tech aufgrund unserer Berichterstattung vom Montag, 13. November, über den vermeintlich schlechten Ruf des Dr. Volkmar Guido Hable (als Vorstand der ehemaligen Samarium Tennessine), der Anfang November bei der Aufsichtsbehörde British Columbia Securities Commission der Manipulation am Aktienmarkt für schuldig befunden wurde, machte es nötig, diese Firma wie auch die Schweizer Investmentfirma DeMedici Capital, genauer unter die Lupe zu nehmen.In beiden Firmen fungiert der angebliche Dr. Jacob Jason DeMedici als Geschäftsführer und äußerte sich nun in der Stellungnahme zu den bisherigen Recherchen. Dabei drängt sich der zwingende Verdacht auf, dass es sich bei den auf den Fotos der beiden Firmen abgebildeten Personen um keine echten Identitäten handelt. Der in der Stellungnahme benannte Vorsitzende der Rhenium, Dr. Jacob Jason DeMedici, taucht auch als Gründer auf der Homepage der Schweizer Firma DeMedici Capital auf. Bei einer Bildersuche im Netz erfährt man jedoch, dass es sich dabei wohl um Dr. Peter Lewis von dem Bergbauunternehmen Eldoradogold in Vancouver/Kanada handelt. Auch das Foto von dem bei der Firma DeMedici benannten Manager Philippe Fourrier, scheint Mark Dreyfus zu sein, der Vorstandsmitglied bei Austin Energy ist. Der Managing Director James Clark wird dann wohl auch eher Carl Kutsmode sein, der bei der Schweizer Firma Talent Rise arbeitet.