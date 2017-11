„Scheinfirma“ Thema im Ortsrat

Mandatsträger der Bergstadt beschäftigten sich mit Haushaltsplanungen und der Grünflächenpflege

Mit der aktuellen Berichterstattung darüber, dass es sich bei der US-amerikanischen Investor-Firma Rhenium Tech, Nachfolger der kanadischen Samarium Tennessine Corporation, die das Wiederbelebungsprojekt des Bergbaus in Bad Grund vorantreiben wollte, wohl um eine Scheinfirma handelt (der „Beobachter“ berichtete), wären die Hoffnungen in die Wiederaufnahme des Bergbaus in der Grube Hilfe Gottes auf Null reduziert, sagte Ortsbürgermeister Manfred von Daak auf der Ortsratssitzung am Montag. „Wir sind sicher alle gespannt, wie es denn nun weitergehen soll“. Dazu meinte Peter Schwinger (CDU), er habe sich darüber gewundert, dass das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) im September die Genehmigung zum Aufsuchen von Metallen an die Samarium erteilt und offensichtlich nicht im Vorfeld Nachforschungen über den vermeintlichen Investor angestellt habe. Das sei sehr bedauerlich. Der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, berichtete, dass das Landesamt im Vorfeld und im Rahmen seiner Möglichkeiten alles sicher geprüft habe und laut Aussage des Amtes keinerlei Anlässe bestanden hätten, die Glaubwürdigkeit und Seriosität zu hinterfragen. Aufgrund der jüngsten Berichterstattungen in den Tageszeitungen könne die erteilte Genehmigung natürlich im Nachgang zurückgenommen werden.