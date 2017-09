Tag des Geotops im und auf dem Iberg

Am Sonntag, 17. September, dem Tag des Geotops, bietet das HöhlenErlebnisZentrum Bad Grund um 11 Uhr wieder eine Geologische Wanderung im und auf dem Iberg unter dem Motto „Ein Riff auf Reisen“ an. Über Bad Grund erhebt sich auf einer Fläche von etwa 1,5 km² ein imposantes Korallenriff. Als Massiv aus reinem Kalk erstreckt es sich mit einigen markanten Steilklippen über den Iberg und den heutigen Steinbruch Winterberg. Es entstand im Devon südlich des Äquators. Wie sah die Erde damals überhaupt aus? Wie gelangte das Riff hierher und erhob sich als Berg? Und was haben die Höhlen im Iberg mit dem Eisenerz zu tun, das sich in ihm gebildet hatte? In der geologischen Sonderführung wird erfahrbar, wie der Iberg zu seinen Fossilien, seiner derzeitigen Lage auf der Nordhalbkugel, zum Erz und zu seinen Höhlen kam und hier später schließlich Bergbau betrieben wurde. Die Veranstaltung dauert etwa 2,5 Stunden. Treffpunkt ist die Kasse des HöhlenErlebnisZentrums. Es gilt der normale Eintrittspreis. Dabei sein können maximal 25 Teilnehmer je nach Eintreffen; verbindliche Voranmeldungen sind erwünscht unter (05327) 829 391 oder info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de . Festes Schuhwerk, Jacke beziehungsweise Regenschutz sind erforderlich. Bei sehr schlechtem Wetter wird der Schwerpunkt der Wanderung in die Höhle und Ausstellung verlagert.