Windfänger im Märchental gebastelt

Manfred von Daak und Karl-Hermann Rotte überreichten Spende / Geänderte Öffnungszeiten

Auch wenn Bad Grunds Ortsbürgermeister Manfred von Daak und der 1. Vorsitzende des KTV (Kur- und Touristikverein), Karl-Hermann Rotte, schon lange keine Schulbank mehr drücken, ließen sie es sich nehmen, im Rahmen der Ferienpassaktion das Märchental zu betreten. Zum einen wollten sie schauen, was die Kinder, welche nicht nur aus der Gemeinde Bad Grund, sondern auch aus Osterode gekommen waren, zu dem von Kerstin und Christian Hoffmann vor vier Jahren wieder zum Leben erweckten Märchental sagten, zum anderen der Familie Hoffmann eine Spende überreichen, da sie diese Aktion auf Initiative vom KTV durchführten.Und die Kinder waren mindestens genauso fasziniert, wie die beiden Herren, die sich besonders über die nicht zu übersehenden Neuheiten freuten. Doch die wollten sich nicht zu den Kindern setzen, um mit ihnen gemeinsam Windfänger zu basteln, das überließen sie lieber den kleinen Gästen.Gemeinsam gingen aber alle zu dem Brunnen, in dem der Froschkönig mal nicht im Trockenen saß. Für das Wasser, an deren Grund neben Wunschsteinen auch diverse Cent-Münzen glänzten, hatte der Regen gesorgt, der übrigens auch den kleinen, durch das Märchental dümpelnden Bach in einen Fluss verwandelt hatte.Übrigens gibt es noch etwas Neues: es sind die Öffnungszeiten. Bis Anfang Oktober kann das Märchental von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr besucht werden.