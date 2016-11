MINT-Kooperation verlängert

Regionale Schulen und Betriebe arbeiten weitere zwei Jahre zusammen

Elf Schulen und fünf Betriebe aus der Region Osterode haben sich erneut verständigt und ihre Zusammenarbeit als MINT-Kooperationsnetzwerk unter dem Dach der Stiftung Niedersachsenmetall um weitere zwei Jahre verlängert.

Der Begriff MINT ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichtsfächern aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Am Dienstag kamen dazu die Beteiligten in der Cafeteria der Oberschule Badenhausen (OBS) zusammen, um die Verträge zu unterschreiben. Das MINT-Kooperationsnetzwerk Osterode will in gemeinsamen Projekten die Berufsorientierung unterstützen und bei Jungen und Mädchen die Lust auf Technik wecken. Bei der Verknüpfung der Schul- und Berufswelt stehen die technischen Berufe im Vordergrund.Der Schulleiter der OBS, Frank Keller, übernahm die Begrüßung der Gäste und betonte, dass der Dank für die Umsetzung den Lehrern der MINT-Fächer gelte. Die Kooperation habe sich seit Jahren bewährt und sei gerade für Schulen, die zu wenig Lehrkräfte hätten, von großem Vorteil. Die Ausstattung der Schulen sei verbesserungswürdig. „Da kann man es nicht bei Sonntagsreden belassen“, so Keller „und schon gar nicht in strukturschwachen Regionen“. Die Stiftung unterstütze in vielfältiger Weise mit Aktionen und auch finanziell, wofür Keller im Namen aller seinen Dank aussprach.Mit den Schulen und Betrieben dieser Couleur sei dieses Netzwerk eines der erfahrensten in der Region, betonte Stefan Krippendorf, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Niedersachsenmetall. Seit 2005 bestünde damit schon die Möglichkeit, bei den Kindern die Lust auf Technik zu wecken und auch wach zu halten, wobei man nicht den Anspruch habe, alle Schüler zu Technikern machen zu wollen sondern Hilfestellung geben möchte, was einem Spaß mache und was nicht. „Wenn die Lehrwerkstatt nebenan zum Klassenzimmer wird oder der Physikunterricht im Entwicklungslabor des Betriebes stattfindet, dann ist Berufsorientierung gelebte Erfahrung“, so Krippendorff. Neben Wettbewerben und Schulungen werde die Stiftung auch weiterhin Material zur Verfügung stellen.Die Inhalte der Vereinbarung sehen beispielsweise technische Wettbewerbe, Lehrerfortbildungen, Betriebserkundungen und Besuche von Praktikern aus den Betrieben und der Hochschule vor. Das Kooperationsnetzwerk Osterode ist eines von 20 MINT-Netzwerken, die von der Stiftung Niedersachsenmetall landesweit gegründet worden sind. 140 Schulen und 120 Betriebe machen sich darin stark für eine kontinuierliche Nachwuchsförderung.