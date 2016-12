Zeit für neue Aufgaben

Schulsozialarbeiter Reiner Müller verlässt zum Jahresende die Oberschulen Badenhausen und Hattorf

Nach zehn Jahren Tätigkeit in der Schulsozialarbeit beendet Reiner Müller zum Jahresende seine Tätigkeit an den Oberschulen Badenhausen und Hattorf und wird zukünftig als Projektkoordinator bei der gemeinnützigen Kulturstiftung Kornhaus in Einbeck arbeiten.

Müller verlässt die Oberschulen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen, auf die er schon sehr gespannt sei. Zudem läuft sein Vertrag mit dem Altkreis Osterode zum 31. Dezember aus. Ab dem 1. Januar hätte er einen Vertrag als Angestellter des Landes Niedersachsen bekommen, allerdings nur noch eine 75-Prozent-Stelle, die für ihn mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden gewesen wäre.Den gesamten Artikel lesen Sie in der Print Ausgabe des Beobachters vom Dienstag, 20. Dezember 2016.