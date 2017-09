HSV-Fußballschule wieder großer Erfolg

Zum dritten Mal waren die Hanseaten zu Gast beim FC Westharz

Mitte September war die HSV-Fußballschule zu Gast beim FC Westharz in Badenhausen. Spannende Übungen und gutes Wetter machten die Veranstaltung wieder zu einem Erfolg. Perfektes Fußballwetter und eine hervorragend präparierte Sportanlage boten beste Rahmenbedingungen für die 43 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren, die am inzwischen dritten Fußballcamp der HSV-Fußballschule Hamburg beim FC Westharz teilgenommen haben.Vier lizensierte Trainer des Hamburger Sportvereins übten mit den Kindern am Sonnabend und Sonntag unter anderem Tempo-Dribblings, Übersteiger, Tricks und Finten. Für viel Abwechslung sorgten auch Koordinationsübungen und kurze Spieleinheiten auf Kleinfeldern. Dazwischen wurden Pausen zur Einnahme von Stärkungen eingehalten.Am zweiten Tag gab es dann die zu Beginn versprochene Überraschung. Die Camp-Leitung präsentierte einen Fußball-Lebend-Kicker sowie eine Schuss-Geschwindichkeitsmessanlage. Im weiteren Verlauf des Tages wurde das Fußballschulen-Trainingsprogramm fortgeführt. Amüsant wurde es für die zahlreich anwesenden Zuschauer und Eltern beim abschließenden Trainingsspiel aller Kinder gegen die Trainer und den Jugendleiter Manuel Sauer vom FC Westharz. Tolle Tore und einige „Kabinettstückchen“ gab es zur Freude aller dabei zu bestaunen.Zum Schluss gab es viel Lob von allen Seiten. Campleiter Alessandro Helmke hob die Gastfreundschaft in Badenhausen besonders hervor. „Wir waren gern hier im Harz“, sagte Helmke, der besonders dem Jugendleiter Manuel Sauer für die sehr gute Organisation an den beiden Tagen dankte. Sauer gab den Dank zurück an das Trainerteam für das erstklassige Trainings-Programm und stellte bereits eine Fortsetzung für das kommende Jahr in Aussicht. Besonders aber dankte er den vielen Jugendbetreuern und auch dem Verkaufsteam für die gute Unterstützung. Als Zeichen des Dankes wurden den HSV-Trainern Präsente überreicht. Mit lang anhaltendem Applaus von Eltern, Großeltern und Kindern wurde diese Veranstaltung beendet.