Am kommenden Freitag, den 29. September, findet in der kath. St. Michael Kirche in Bilderlahe eine feierliche Vesperandacht statt. Der Anlass ist das 300. Weihe-Jubiläum dieses Gotteshauses (der „Beobachter“ berichtete vor einigen Tagen).

Beginn des Gottesdienstes ist um 18 Uhr und wird zelebriert von dem leitenden Pfarrer der Gemeinden Seesen, Wohldenberg, Lamspringe, Bockenem und Bad Gandersheim Dechant Pfarrer Stefan Lampe. Mehrere Gäste und Vertreter aus Kirche und Gesellschaft werden dazu erwartet.

Im Anschluss an die feierliche Vesper findet im Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe ein Empfang statt.