Beerenfest wird am Sonntag gefeiert

Seesen: Dortgemeinschaftshaus |

Bereits zum 13. Mal wird am Sonntag, 27. August in Bilderlahe das „Beerenfest“ gefeiert, das von allen Bilderläher Vereinen und Verbänden gemeinsam organisiert und durchgeführt wird. Zu Beginn des Festes findet um 11 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst vor dem Dorfgemeinschaftshaus statt. Ab 12 Uhr werden Steaks und Bratwürstchen mit den entsprechenden Beilagen und den passenden Durstlöschern zum Verzehr angeboten. Selbstverständlich wird auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet nicht fehlen. „Beerige“ Leckereien gibt es in Form von Kuchen, Marmeladen, Säften und Likören. Ab 13.30 Uhr startet ein buntes Kinderprogramm und um 14 Uhr tritt die Line Dance Gruppe „Hurly Burly’s“ vom SV Engelade / Bilderlahe auf.