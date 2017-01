Bilderläher Schützen blicken zurück

Auszeichnung der Meister und Jahresbesten/ Gedenken an Wilhelm Ulrich

Die Tagesordnung der 58. Jahreshauptversammlung des Schützenclubs Bilderlahe war an derartigen „Höhepunkten“ zwar arm, Auszeichnungen für die Schießleistungen des vergangenen Jahres kamen dennoch nicht zu kurz.

Auf gewohnt routinierte Weise und in harmonischer Stimmung wurden die einzelnen Punkte schließlich von Vorstand und den im vereinseigenen Schützenhaus erschienenen Mitgliedern „abgearbeitet“.Zu Beginn der Versammlung hatte der 1. Vorsitzende Rainer Raczek die anwesenden Ehrenmitglieder Friedel Bellanger, Erich Funk und Reinhard Kölling begrüßt, ebenso wie als Gäste die Schützenschwester und Ortsbürgermeisterin Christiane Raczek sowie vom Kreisverband Peter Wiegmann und Frank Kammler. Zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen ehemaligen Schützenbruder und Ehrenvorsitzenden, Wilhelm Ulrich, erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen, und Rainer Raczek sprach Worte des Dankes und der Anerkennung: Ulrich sei 1969 dem Schützenclub beigetreten und 29 Jahre Mitglied gewesen. Davon habe er ganze 25 Jahre dem Verein als Vorsitzender vorgestanden und ihn geprägt. Sein größtes Ziel, den Bau eines eigenen Schützenhauses, habe er Mitte der 1990er Jahre erreichen können. „Ohne ihn“, so Raczek abschließend, „säßen wir heute nicht hier an diesem Ort. Wir werden Wilhelm ein ehrendes Andenken bewahren.“Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Beobachters vom 10. Januar.