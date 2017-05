Bilderläher Schützen küren Majestäten

Erwartungsvolle Stimmung im Bilderläher Schützenhaus.

Der 1. Vorsitzende Reiner Raczek hatte Vereinsmitglieder und Freude des Vereins zur Königsproklamation geladen. Im April wurden die Majestäten in den verschiedenen Wettbewerben ausgeschossen, sowohl Mitglieder als auch Einwohner konnten mitmachen. Gekürt wurden von Reiner Raczek (links) und von Schießsportleiter Nils Brakebusch (3. Von links) folgende Teilnehmer (von links nach rechts): Maik Fiedler als Volkskönig, Uwe Hoch als Seniorenkönig, Maurice Hoch als Schützenkönig und Ute Hesse als Pistolenkönigin. Luis Fiedler (vorne links) und Marvin Habekost beteiligten sich am Volkskönigsschießen. Am Ende wurde Marvin Habekost erstmals der Titel Volksjugendkönig verliehen. Der Vormittag klang beim gemeinsamen Spargelessen im Schützenhaus aus.