Bilderläher Vogelschießen erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Veranstaltung des Schützenclubs Bilderlahe war ein voller Erfolg / Ein Teilnehmer nimmt drei Trophäen mit

Die Ergebnisse im Überblick

Sonst stehen beim Schützenclub Bilderlahe eher die Scheiben im Mittelpunkt. Doch diesmal war es auf der Schießanlage anders. Drei liebevoll gestaltete Vögel aus Holz wurden in zehn Meter Entfernung aufgebaut. Das kommt sehr gut an.Die Idee zum Vogelschießen brachte Frank Kammler mit in den Verein. „Früher haben wir das in Bornum geschossen“, sagt er im Gespräch. Das Ganze lässt sich doch wunderbar für den Bilderläher Schützenclub adaptieren. Der Erfolg gibt den Schützen recht. Überrascht waren Frank Kammler und Rainer Raczek, 1. Vorsitzender des Schützenclubs, über die Resonanz. Denn in diesem Jahr haben sie mit 37 Teilnehmern einen neuen Rekord aufgestellt. Angefangen haben die Bilderläher mit 15 Schützen und einem Vogel. Der reicht bei Weitem nicht mehr. Drei mussten es angesichts des Zuspruchs schon sein. Viel Spaß hatten alle. Robert Meyer, Maik Fiedler und Horst Doehring werden als neue Vogelkönige in die Geschichte eingehen. Letzterer hatte sogar dreifach Glück: Neben dem Vogel, darf er auch Zepter und den linken Flügel sein Eigen nennen.Robert Meyer, Horst Doehring und Maik FiedlerUte Hesse, Maira Hirschfeld und Frank WinkelVincent Winkel, Horst Doehring und Nils BrakebuschSilke Hirschfeld, Horst Doehring und Yvonne KaiserHartmut Winkler, Siegfried Kammler und Louis Fiedler1. Platz: Gruppe 1a mit 191 Schuss; 2. Platz: Gruppe 1b mit 268 Schuss, 3. Platz: Gruppe 1 mit 291 Schuss