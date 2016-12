Luftig-lichte Lindenallee

In den vergangenen Tagen kam es in der Ortsmitte Bilderlahes an der Lindenallee zu Baumschnittarbeiten.

Baum für Baum wurde mit Hilfe eines Hubwagens soweit von unten ausgeschnitten, dass sich nun nicht mehr nur aufgrund des winterlich-blattlosen Erscheinungsbildes eine luftig-lichte Baumallee zeigt. Im September hatte der Bau- und Umweltausschuss bei einer Begehung vor Ort das Gespräch mit Anliegern und Bürgern gesucht, und man war sich über einen Handlungsbedarf einig gewesen. Pflegeversäumnisse der Vergangenheit sollten durch ein Baumkonzept korrigiert werden, in dem nach Prüfung sowohl Aus- und Beschnitt als auch Fällungen mit anschließendem Ersatz vorgesehen sind. Ein Anfang wurde nun gemacht.