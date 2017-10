Luftpistolenschützen starten Saison in Bilderlahe

Spannende Wettkämpfe auf der Schießsportanlage / Disziplin wird immer populärer

Die Mannschaftsergebnisse 1. Durchgang Rundenwettkampf im Überblick

Die im Kreisschützenverband Gandersheim beheimateten Vereine starteten auf der Schießsportanlage des Schützenclubs Bilderlahe in die neue Wettkampfsaison 2017/2018.Gilt auch die Disziplin der Luftpistole als anspruchsvoll, so ist in den letzten Jahren ein Boom in dem Wettbewerb zu erkennen. Im klassischen Stil wird die Luftpistole mit einer Hand freihändig geschossen, durch die neue Disziplin Luftpistole Auflage ist das Interesse in einem hohen Maß bei Neuanfängern und bei älteren Schützen gestiegen, teilt Rainer Raczek, 1. Vorsitzender des Schützenclubs Bilderlahe, mit.Die Erleichterung beim Auflageschießen besteht darin, dass kein großer Kraftaufwand besteht und es einzig um die Ruhe und Treffsicherheit geht. Auch Neueinsteiger finden sich schnell in dieser interessanten Sportart zurecht.Die fünf Wettkämpfe einer Saison finden im Herbst und Winter auf wechselnden Vereinssportanlagen statt. In Sportanlagen wie in Bilderlahe können Zuschauer direkt aus dem Gemeinschaftsraum durch Fenster die Wettkämpfe live mitverfolgen. Spannend waren die Wettkämpfe. Der nächste Wettkampf findet am Donnerstag, 9. November, bei der SG Kreiensen statt.1. Platz: SG Kreiensen I mit 1.051 Ring; 2. Platz: SV Bornum I mit 1.013 Ring; 3. Platz: SG Kreiensen II mit 1006 Ring; 4. Platz: SV Rhüden I mit 906 Ring1. Platz: 354 Ring Tobias Meier – SG Kreiensen I (87) / (91); 2. Platz: 354 Ring Rolf Stoedter – SG Kreiensen I (87) / (87); 3. Platz: 347 Ring Thomas Haries – SV Bornum I1. Platz: SG Kreiensen I mit 845 Ring; 2. Platz: SSV Seesen I mit 814 Ring, 3. Platz: SG Kreiensen II mit 809 Ring; 4. Platz: SC Bilderlahe I mit 790 Ring287 Ring Karl Heinz Teichler – SG Kreiensen I (97); 2. Platz: 287 Ring Sabine Jungesblut – SG Kreiensen II (95); 3. Platz: 280 Ring Michael Jungesblut – SG KreiensenSC Herrhausen mit 1.683 Ring1. Platz: 353 Ring mit Leonardo Zurlo; 2. Platz mit 343 Ring Randolph Aranowski; 3. Platz mit 342 Ring Margrit Aranowski