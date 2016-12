Tobias Lühmann löst Martin Milke ab

Wachwechsel an Spitze der Ortsfeuerwehr Bilderlahe eingeleitet

„Wenn alles läuft, es am Schönsten ist und die Nachfolgeregelung gesichert ist, dann kann man aufhören!”

So brachte Ortsbrandmeister Martin C. Milke am Samstagabend bei der 90. Jahreshauptversammlung der Bilderläher Ortsfeuerwehr seine Beweggründe auf den Punkt, sein Amt jetzt zur Verfügung zu stellen. Seit fast 16 Jahren, seit März 2001, steht Milke den Bilderläher Blauröcken vor und zeigte sich im Rückblick „stolz” auf das gemeinsam Erreichte. Als sein „Wunschkandidat” wurde schließlich der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister, Tobias Lühmann, von den Aktiven mit großer Mehrheit zum Nachfolger gekürt.Zu den ersten Gratulanten zählten der an diesem Abend im Feuerwehrhaus an der Lindenallee anwesende Bürgermeister Erik Homann sowie Stadtbrandmeister Jürgen Warnecke. Der offizielle Wachwechsel soll im kommenden März vollzogen werden. Eine ausführliche Berichterstattung über die Jahreshauptversammlung folgt.