11. KiGa-Cup am Sonntag in Bockenem

SV Bockenem 2007 und die Weinbergschnecken aus Nette laden ein / Treppenterrier sind auch dabei

Am kommenden Sonntag, 11. Juni, ist es wieder soweit: Der Kindergarten-Cup startet im Karl-Binder-Stadion.

Es ist die inzwischen elfte Auflage des beliebten Fußballturniers für die allerkleinsten Kicker. In diesem Jahr sind die Weinbergschnecken aus Nette der Kooperationspartner des SV Bockenem 2007. Um 11 Uhr geht es mit der Begrüßung der fünf teilnehmenden Teams los. Jedes Team wird einmal gegen die vier anderen antreten.Natürlich wird es, wie in jedem Jahr, auch neben dem Platz nicht langweilig werden. Das Verkaufsteam des SVB 2007 steht mit allen Kräften zur Verfügung, damit den Jungen und Mädchen sowie den Zuschauern die Kraft zum Kicken und Jubeln nicht ausgeht. Kinderschminken und Hüpfburg stehen auch wieder bereit. Mit an Bord sind auch die Treppenterrier. Wer möchte, kann sich am Hufeisenwerfen ausprobieren. Darüberhinaus stellen die Terrier auch einige weitere Spiele zum Zeitvertreib zur Verfügung. Bei einer großen Tombola gibt es viele tolle Preise zu gewinnen, als Hauptpreis steht ein Flachbildfernseher bereit. Am Ende sind natürlich alle Gewinner und werden gegen 14 Uhr entsprechend belohnt, denn der Spaß steht bei diesem Turnier an allererster Stelle. Teilnehmen werden in diesem Jahr neben dem Co.-Ausrichter, die evangelische KiTa „St. Pankratius“ Bockenem, die KiTa aus Bornum/Mahlum die AWO-KiTa Bockenem und das AWO-Sprachheilzentrum aus Bad Salzdetfurth.