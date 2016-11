350 Euro für Außenspielgeräte

SV Bockenem 2007 übergibt Erlös aus KiGa-Cup an die KiTa „St. Pankratius“

Jedes Jahr im Frühsommer findet das Kindergarten-Fußballturnier des SV Bockenem 2007 statt.

In diesem Jahr war es bereits die zehnte Auflage. Als Kooperationspartner steht jeweils eine Kindertagesstätte aus dem Stadtgebiet bereit. In diesem Jahr war es die evangelische KiTa „St. Pankratius“ aus der Kernstadt. Aus dem Erlös bekommt der Partner eine Spende. Nun war der Tag gekommen, um den Scheck zu überreichen. 350 Euro gehen an die KiTa. Jugendleiter Stefan Hinz überreichte das Geld und zusätzlich noch einen Fußball, „damit ihr im Frühjahr wieder kräftig für das nächste Turnier üben könnt.“Das freute natürlich nicht nur die Kindergärtnerinnen, sondern auch die Jungen und Mädchen. Bei einsetzendem Schneefall konnte das neue Spielgerät jedoch nicht sofort ausprobiert werden. Trotzdem dankten sie Hinz für das Geld mit einigen Liedern. Mit den 350 Euro sollen Spielgeräte für den Außenbereich angeschafft werden, berichtete Leiterin Anke Zauritz. Auch im kommenden Jahr findet das Turnier wieder statt. Und wer bis dahin noch etwas üben möchte, kann dies auch beim SVB tun. Aktuell findet das Training für die Jüngsten immer freitags ab 16 Uhr in der Bockenemer Grundschulsporthalle statt.