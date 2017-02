41. „Gespräch am Kamin“

Bockenem : Gaststätte Maas |

Zum 41. Mal findet in diesem Jahr das „Gespräch am Kamin“ mit Harzer Schmorwurstessen des CDU-Stadtverbandes statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist die Gaststätte Maas das Ziel. Beginn ist am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr. Das Thema des Abends lautet „2017 – Die Welt aus den Fugen?“. Als Gast ist die Bundestagsabgeordnete Ute Bertram vor Ort. Außerdem stellt sich Matthias Rohmann aus Schlewecke vor. Er möchte für den Wahlkreis als Landtagskandidat aufgestellt werden. Anmeldungen nimmt die Stadtverbandsvorsitzende Christina Philipps unter der Telefonnummer (05067) 698801 entgegen.