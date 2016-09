Abschluss der Freibad-Saison

Bockenem : Stadtbad |

Sonntag ist der letzte Tag / Erbsensuppe und Kuchenbuffet / Fundsachen abholen

Die Tage der Freibadsaison 2016 sind schon (fast) wieder gezählt. Die Saison des Freibades in Bockenem endet am kommenden Sonntag, 11. September, mit dem traditionellen Abschwimmen und einem köstlichen Kuchenbuffet. An diesem Tag ist etwas ganz Besonderes erlaubt, ausnahmsweise dürfen die Gäste mit Bekleidung ins Wasser gehen – ein ganz neues Wassergefühl. Im Biergarten gibt es ab 11 Uhr leckeren Erbseneintopf aus der Gulaschkanone. Das ebenfalls geplante Oktoberfest am Tag zuvor muss allerdings ausfallen.

Viele Fundstücke haben sich während der gesamten Saison angesammelt. Bis zum Ende am Sonntag können diese noch im Freibad abgeholt werden. Der Herbst-Arbeits-Einsatz des Stadtbadfördervereins ist für Sonnabend, 19. November, um 10 Uhr geplant. Jeder ist herzlich dazu eingeladen, das Bad winterfest zu machen, unter anderem wird das Laub zusammengefegt.