Abschlussgala heute in Bockenem

Die Veranstaltung findet in Kooperation von der Musikschule Hildesheim und dem Kultur-Laden Bockenem statt

Vier verschiedene Sänger

und Duos treten auf

Am heutigen Freitag findet um 20 Uhr in der Kulturscheune Bockenem in Zusammenarbeit des Kultur-Ladens mit der Musikschule Hildesheim die Abschlussgala des „Song Slam Hildesheim“ statt, die bekannte Veranstaltungsreihe für Singer/Songwriter in Hildesheim. Diese zieht mit seinem Mix aus Talentwettbewerb und Late-Night-Show für einen Abend nach Bockenem – für das große Singer-/Songwriter-Siegerkonzert. Mit dabei sind alle Gewinner des letzten Jahres sowie die Moderatoren Jan Felix Bergmann und Edgar Wendt.Aber was ist überhaupt ein Song Slam? Ähnlich wie bei einem Poetry Slam geht es bei einem Song Slam darum, als Künstler das Publikum für sich zu gewinnen. Das Prinzip: Ein Musiker oder ein musikalisches Duo muss mit selbst geschriebenen Songs und live gespielten Instrumenten das Publikum überzeugen. Dieses entscheidet mit dem Applaus über Sieg und Niederlage der Teilnehmenden.Die große Abschlussgala setzt sich nun aus den Konzerten der Siegertalente der vergangenen vier Song Slams zusammen. Es sind Newcomer aus verschiedenen Ecken Deutschlands: Die Youtuberin Jennifer Berning aus Herzlake (Acoustic, Singer/ Songwriter, Folk), der Berufsmusiker Isaak Guderian aus Porta Westfalica (Singer/ Songwriter, Pop), Malin aus Stuttgart (Singer/ Songwriter, Hip Hop) sowie Maria & Jonathan aus Hildesheim (Avantgarde, Electro Swing, Klavier-Balladen, Beatbox).Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Song-Slam Hildesheim unter https://www.facebook.com/Song-Slam-Hildesheim-1578024859161283/ . Karten für die Veranstaltung gibt es regulär für acht Euro oder ermäßigt für fünf Euro im Vorverkauf bei der Druckerei rauer-digital, Marktstraße 2 bis 3, sowie an der Abendkasse.