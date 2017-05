Abwechslungsreiches Jahr

Lena Kölle Schwimmerin des Jahres beim SV Poseidon Bockenem / Claas Wiesenmüller mit Vereinsrekord

„Das Jahr 2016 war wieder prall gefüllt und sehr abwechslungsreich“, berichtete die 1. Vorsitzende des SV Poseidon Bockenem Karin Schaper während der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Besonders erfreut ist sie darüber, dass der Vorstand wieder komplett ist. Meik Eberleh hat vor einem Jahr den Posten des Sportlichen Leiters übernommen und sich in der Zwischenzeit gut eingearbeitet. „Als ich das erste Mal gefragt wurde, habe ich noch spontan ‘Nein’ gesagt. Doch nachdem ich dann ohnehin schon einige Arbeiten übernahm, habe ich mich doch dafür entschieden“, so Eberleh. Und bis jetzt habe er es nicht bereut.Karin Schaper,Anke Niepel;Hans-Heinrich Schrader;Gerhard Zerrenthin, Christian Greve und Christian Barte.Thorsten Linde, Rudi und Petra Janke;Lieselotte Menzler, Anne und Hans-Jürgen Wundenberg und Anke Niepel;Stefan Schrader und Michael Kirschmann.Beginn am 7. Juni um 17 Uhr, 12 Einheiten;mittwochs, Beginn nach Absprache;dienstags und donnerstags, 10 Uhr, ab 16. Mai;mittwochs, 19 Uhr, ab 24. Mai;mittwochs, 2ab 4. Mai, 20 Uhr.montags, mittwochs, freitags, ab 15. Mai, 19 Uhr.montags, 19.15 Uhr.mittwochs, 24. Mai, 20 Uhr.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe des Seesener Beobachters vom 3. Mai 2017.