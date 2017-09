Am Sonntag geht es wieder um das Bockenemer Stadtsiegel

Bockenem : Meteor-Parkplatz Nördernfeld |

MC Ambergau veranstaltet den 24. und 25. Klubslalom

Der Motor‑Club Ambergau (MCA) im ADAC veranstaltet am Sonntag, 24. September, seinen 24. und 25. ADAC/MCA Klubsport‑Automobilslalom „Um das Stadtsiegel von Bockenem“. Seit 1968 ist es mittlerweile der 64. und 65. Automobilslalom im Ambergau. Damals hat alles auf einem Parkplatz der Harzer Apparate Werke in Bornum begonnen. Seit etwa 20 Jahren findet der Slalom mit Unterstützung der Firma Toyoda Gosei Meteor auf dem Großparkplatz im Nördernfeld an der Karl‑Heinz Bädje‑Straße statt.

Um den Slalomsport für Anfänger interessanter und kostengünstig zu machen, hat der ADAC vor einiger Zeit ein neues Klubsport‑Reglement erarbeitet. Bis zu einer Streckenlänge von 1.000 Metern können Teilnehmer in separaten Klassen starten und ihr Talent entdecken. Die Einteilung erfolgt in den drei Gruppen Einsteiger, Jedermann und Offen sowie nach Leistungsgewicht und Hubraum. Die beiden Einsteigergruppen 1a und 1b werden den Wettbewerb beginnen. Erst danach gehen die übrigen Klassen an den Start. Die zwei Endläufe um das Stadtsiegel schließen sich unmittelbar dem 25. Klubsport-Slalom an. Der Start des ersten Fahrzeugs ist für 9 Uhr vorgesehen. Gewertet wird die Veranstaltung für die Meisterschaften des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, die Motorsport-Stadtmeisterschaft von Hannover sowie den ADAC Welfenpokal-Automobil-Slalom.

Alle Fahrzeuge müssen uneingeschränkt der Straßenzulassungsordnung entsprechen. Die Überprüfung führt Technikkommissar Wolfgang Leue aus Visselhövede durch. Als Sportkommissar ist Jürgen Konopatzki aus Hildesheim vor Ort. Für die Zeitnahme zeichnet Ingo Lerche vom MCA zuständig. Für die Teilnehmer werden Rennleiter Hans Jochen Martini sowie zahlreiche MCA-Helfer einen anspruchsvollen Parcours von 830 Metern Streckenlänge aufbauen, der nach einem Trainingslauf in zwei Wertungsläufen auf Bestzeit zu durchfahren ist.

Eric Brée aus Osloss, der Stadtsiegel-Gewinner der letzten drei Jahre, will auch in diesem Jahr ganz oben auf dem Treppchen stehen.