Auch der Weihnachtsmann schaute wieder vorbei

Die Nachwuchskicker taten die meiste Zeit das, was sie meistens tun - Fußballspielen. Selbst in der Dunkelheit liefen sie dem Ball hinterher, während sich die Erwachsenen im Haus oder gut geheizten Zelt warmhielten. Ponyreiten und eine Stunde mit weihnachtlichen Live-Liedern sorgten für weitere Abwechslung. Viele Mitglieder und Freunde des Vereins nutzten die Gelegenheit, in der Vorweihnachtszeit ein paar nette Stunden zu verbringen.