Bescherung bei der MiA

Bei der „Bescherung“, die am Mittwoch bei der AWO stattfand, konnten fast alle Kinder ein Gedicht aufsagen. Begehrt waren auch Fotos mit dem Weihnachtsmann, insbesondere von den Flüchtlingen, die zum ersten Mal mit dabei waren. Der Dank der MiA, aber natürlich auch der Beschenkten, geht an die vielen Vereine, Organisationen und Bürger, die auch in diesem Jahr wieder kräftig gespendet haben, unter anderem der SV Poseidon Bockenem, die Grundschule Bornum, das Team um Christina Wundenberg, die Kolping-Familie, das AWO-Lädchen, der Bürgerstiftung Bockenem, Annett Struß und den Bürgern der Stadt Bockenem.„Besonderen Dank auch an Torsten Wundenberg für die tolle Zusammenarbeit“, sagt Meyer, schließlich wurden die Geschenke diesmal über dessen Geschäft besorgt. Danken möchte Meyer auch den „Ambergauern“ für die musikalische Unterstützung und den ehrenamtlichen Helfer der MiA, die den Bescherungstag so schön gestaltet haben.