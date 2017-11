Bockenemer Pfadfinder bekommen Verstärkung

Gruppe für die jüngeren Kinder ist an den Start gegangen

Die Pfadfinder aus Bockenem und Umgebung bekommen Verstärkung. „Wir haben eine Gruppe für jüngere Kinder ins Leben gerufen“, erklärt der Leiter der „Bockenemer Wildkatzen“, Matthias Rehse. Das neue Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren. Das Interesse am Pfadfinderleben ist groß. An einem ersten Treffen nahmen rund 40 Kinder teil. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, freut sich der Leiter. Und bei der Gelegenheit haben gleich einige Mütter und Väter signalisiert, die Aktivitäten zu unterstützen. „Helfende Hände sind stets willkommen“, erklärt Matthias Rehse.