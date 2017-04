Boßeln mit den Treppenterriern am 7. Mai in Störy

Es werden noch Meldungen für das Boßeln der Treppenterrier angenommen.

Ob Boßelwanderung oder Turnier – gemeinsam wollen die Teilnehmer Spaß haben und ein wenig Wettkampfluft schnuppern. Vereine, Feuerwehren, DRK, Firmen, Freunde, Nachbarn und Familien sind herzlich willkommen.Es gibt verschiedene Gruppen: Herren, Damen, Gemischt und Jugend; jeweils in getrennter Wertung. Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier Personen, höchstens sieben. Pro Mannschaft wird ein Beitrag von zehn Euro vor Ort erhoben. Die Jugend braucht nichts zu bezahlen. Es wird gebeten, bei der Anmeldung die jeweilige Gruppe anzugeben. Es gibt Preise und Pokale, nicht nur für die Besten. Für das leibliche Wohl ist kostengünstig gesorgt, es muss also nichts mitgebracht werden. Treffpunkt ist am Sonntag, 7. Mai, um 9.30 Uhr im Bockenemer Ortsteil Störy beim Dorfgemeinschaftshaus. Über eine Zusage bis zum 4. Mai würden sich die Organisatoren freuen. Meldungen entgegen nimmt Bubi Reis, Telefon (05067) 780, E-Mail: Treppenterrier.Bockenem@gmx.de