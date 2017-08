„Danke-Feier“ für die Hochwasserhelfer

Bockenem : Feuerwehrhaus Bockenem |

In der Region Hildesheim hat das Rekordhochwasser erbarmungslos zugeschlagen. Die Wassermassen haben in vielen Städten und Gemeinden enorme Schäden verursacht. Große Flächen der Stadt Bockenem wurden überschwemmt. Keller wurden ebenfalls überschwemmt und es mussten unzählige Straßen gesperrt werden. Viele Ortschaften waren betroffen und haben Schäden zu beklagen. Durch den selbstlosen Einsatz für die Hochwasser betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Feuerwehr und das zivile Engagement für die Stadt Bockenem sehr wichtig ist. Vielen Betroffenen konnte geholfen und oft auch Schlimmeres verhindert werden.

Als kleine Anerkennung lädt die Stadt Bockenem alle Helferinnen und Helfer, Feuerwehrkameraden, die im Hochwassereinsatz beteiligt waren und die Spender, egal ob Geld- oder Sachspende, zu einer „Danke – Feier“ am Mittwoch, 16. August, um 18 Uhr ein. Es wird mit zirka 150 Gästen am Feuerwehrhaus Bockenem gerechnet. Die Feier wird durch einige kleine als auch große Spenden der Bockenemer Bürgerinnen und Bürgen ermöglicht, wo es Bratwurst und kalte Getränke geben wird, um auf das Hochwasser zurückzublicken.