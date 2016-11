Der Nikolaus kommt am 11. Dezember

Karten für die Fahrt mit dem Historischen Reichsbahnzug sollten schon jetzt bestellt werden

Die Dampfzug-Betriebs-Gemeinschaft bereitet, nach den bei strahlendem Sonnenschein durchgeführten Oktoberfahrten, nunmehr den nächsten Termin im Dezember vor.

Der Nikolaus konnte dafür gewonnen werden, die Kinder im historischen Reichsbahnzug zu besuchen. Der Terminkalender des hohen Gastes war aber für „seinen“ Tag schon übervoll und darum ausgebucht. Daher musste ein Ersatztermin gefunden werden und der steht inzwischen auch fest. Abfahrt zu der besonderen Fahrt ist am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr am Bahnhof in Bornum. In Bockenem wird der Zug um 15.20 Uhr einfahren. Die Rückkehr ist für 17 Uhr (Bockenem) beziehungsweise 17.30 Uhr (Bornum) geplant. Eingesetzt wird der Historische Reichsbahnzug mit Fahrzeugen der Baujahre 1890 bis 1930 und der 60-jährigen Diesellok. Der Wagenzug ist gut geheizt.Im Buffetwagen ist ein vorweihnachtliches Angebot vorbereitet. Unterwegs wird der leibhaftige St. Nikolaus aufgenommen, der sich gewiss die Zeit nehmen wird, von den kleinen Fahrgästen, ein gelerntes Gedicht anzuhören, mit ihnen ein Nikolauslied zu singen und, wenn vorhanden, ihre Wunschzettel entgegenzunehmen und an das Christkind oder den Weihnachtsmann weiterzuleiten. Auch werden traditionsgemäß die Kinder durch seinen Gefährten Knecht Ruprecht mit Süßigkeiten überrascht.Aufgrund der beschränkten Platzzahl ist es notwendig, sich rechtzeitig die Fahrausweise zu bestellen. Kinder und Erwachsene zahlen einheitlich zehn Euro. Für die Kinder ist im Fahrpreis eine Nikolaustüte enthalten. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Kinderwagen können nach Voranmeldung kostenlos mitgenommen werden. Ermäßigungen haben in diesem Zug keine Gültigkeit.Nähere Auskünfte und Fahrkartenbestellungen ab sofort unter der Telefonnummer (039245) 2042, dienstags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr oder per E-Mail an info@dampfzug-betriebs-gemeinschaft.de.