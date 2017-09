Die Bundestagswahl 2017 hat begonnen!

Liveticker zur Wahl

13.00 Uhr:Seit heute Morgen 8.00 Uhr sind die rund 310 Wahllokale im Bundestagswahlkreis 52 Goslar-Northeim-Osterode für die Wählerinnen und Wähler geöffnet. Noch bis 18.00 Uhr ist es dort möglich zu wählen und so mitzubestimmen, wie sich der 19. Deutsche Bundestag zusammensetzen wird. Bis 13.00 Uhr hatten in den Wahllokalen im Bundestagswahlkreis 52 im Durchschnitt etwa 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Von der Möglichkeit der Briefwahl hatten im Vorfeld rund 18,25 Prozent der Wählerinnen und Wähler Gebrauch gemacht., heißt es aus dem Landkreis Northeim.12.30 Uhr: Im Wahllokal Grundschule „Am Schildberg" inwurden bis zur Mittagszeit inklusive der Briefwahl 460 Stimmen abgegeben. 910 Wahlberechtigte sind hier stimmberechtigt. Zudem wurde dieses Wahllokal für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt.8.00 Uhr: In diesen Minuten öffnen die Wahllokale überall in Deutschland. Rund 61,5 Millionen Deutsche sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Millionen haben dies bereits im Vorfeld per Briefwahl getan, es dürfte ein neuer Rekordwert werden. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.